Киев, 15 июля, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Прокурорам в деле лидера оппозиции Виктора Медведчука нужна была поддержка судьи, чтобы творить тот «беспредел», который сейчас происходит.

ВАДИМ ЧУПРИНА Нестор Шуфрич

Об этом 15 июля заявил народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич в эфире украинского телевидения.

Депутат отметил, что при помощи судьи Печерского районного суда Киев Сергея Вовка прокуроры смогли подать ходатайство о продлении мены пресечения политику за три дня до суда, а не за 10, как это прописано в законе.

«Поэтому, возможно, я проголосую за то, чтобы была создана временная специальная комиссия… я надеюсь из иностранцев, которая будет квалифицировать судей, таких как господин Вовк. Господин Вовк, знайте, возможно, вы нарвались на 40 голосов, которых раньше не было», — сказал политик.

ИА REGNUM напоминает, что ранее депутаты ОПЗЖ заявляли, что судья, рассматривающий дело о государственной измене Медведчука, получает указания напрямую из офиса президента и поэтому может позволить себе грубые процедурные нарушения. Сегодня адвокаты лидера ОПЗЖ подали апелляцию на решение о продлении домашнего ареста политика до 7 сентября.