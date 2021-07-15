Депутат Рады рассказал о сговоре прокуроров и судьи в деле Медведчука
Киев, 15 июля, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Прокурорам в деле лидера оппозиции Виктора Медведчука нужна была поддержка судьи, чтобы творить тот «беспредел», который сейчас происходит.
Об этом 15 июля заявил народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич в эфире украинского телевидения.
Депутат отметил, что при помощи судьи Печерского районного суда Киев Сергея Вовка прокуроры смогли подать ходатайство о продлении мены пресечения политику за три дня до суда, а не за 10, как это прописано в законе.
«Поэтому, возможно, я проголосую за то, чтобы была создана временная специальная комиссия… я надеюсь из иностранцев, которая будет квалифицировать судей, таких как господин Вовк. Господин Вовк, знайте, возможно, вы нарвались на 40 голосов, которых раньше не было», — сказал политик.
ИА REGNUM напоминает, что ранее депутаты ОПЗЖ заявляли, что судья, рассматривающий дело о государственной измене Медведчука, получает указания напрямую из офиса президента и поэтому может позволить себе грубые процедурные нарушения. Сегодня адвокаты лидера ОПЗЖ подали апелляцию на решение о продлении домашнего ареста политика до 7 сентября.