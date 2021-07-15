Калуга, 15 июля, 2021, 17:10 — ИА Регнум. В Калужской области вводят меры по недопущению распространения особо опасной болезни — африканской чумы свиней, выявленной в Дзержинском и Хвастовичском районах. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы заседания специальной областной противоэпизоотической комиссии 15 июля.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свиньи

По информации председателя комитета по ветеринарии при правительстве области Сергея Соколовского, 13 июля 2021 года поступила информация о падеже четырёх голов свиней, содержащихся на территории Благотворительного фонда «Центр экстренной поддержки «Возрождение» (Дзержинский район). Специалистами государственной ветеринарной службы проведено эпизоотическое обследование, отобрано 15 проб биологического материала для исследования на АЧС. В 11 пробах была обнаружена ДНК вируса африканской чумы свиней. На 15 июля падеж свиней в данном хозяйстве уже составил восемь голов. В настоящее время госветслужбой проведены мероприятия по установке КПП на дороге, ведущей из эпизоотического очага к границам угрожаемой зоны, установлены знаки «Карантин», «Внимание АЧС!», «Въезд запрещен». В Хвастовичском районе 12 июля на территории охотхозяйства вблизи села Клен сельского поселения «Поселок Еленский» был проведён отстрел дикого кабана в рамках мероприятий по регулированию их численности. В соответствии с приказом комитета ветеринарии проведен отбор пробы материала от данного кабана для исследования на АЧС — результат оказался положительный.

Угрожаемая зона в Дзержинском районе определена радиусом пять километров от очага, зона наблюдения определена радиусом десять километров от границ угрожаемой зоны. В Хвастовичском районе угрожаемая зона определена радиусом десять километров от очага, зона наблюдения — десять километров от границ угрожаемой зоны. Специалистами государственной ветеринарной службы совместно с представителями органов местного самоуправления в населенных пунктах Дзержинского и Хвастовичского районов, которые будут входить в угрожаемую зону, в ближайшие дни будут проведены обходы с вручением владельцам свиней требований о предоставлении животных для осмотра и уточнения свинопоголовья.