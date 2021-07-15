Санья, Китай, 15 июля, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Новое судно отправилось для проведения морских спасательных операций у островов Наньша в провинции Хайнань на юге Китая, сообщает 14 июля агентство Синьхуа.

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Спасательное судно «Южно-Китайском море-116», отправилось во 13 июля утром из порта в городе Санья с 13-й группой спасательных сил. Морские спасательные суда, отправленные этим бюро, провели 43 спасательных миссии вокруг островов и рифов Наньша с 27 июля 2018 года. Они спасли 194 человека, 11 судов и имущество на сумму около 858 млн юаней (около $132 млн), сказал директор Наньхайского спасательного бюро Цзян Делян.

Летом и осенью острова Нанша с высокой долей вероятности, столкнутся с тайфунами, в том числе катастрофическими. Для обеспечения безопасности морского транспорта в этот период в район были направлены опытные спасатели.

Наньхайское спасательное бюро, созданное в 2003 году, является одной из профессиональных спасательных организаций Китая. Оно связан с Министерством транспорта КНР.