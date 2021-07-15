Таллин, , 16:54 — REGNUM МИД Эстонии объявил одного из сотрудников российского посольства в Таллине «персоной нон грата».

Об этом 15 июля сообщает эстонское внешнеполитическое ведомство.

По их утверждению, посол России Александр Петров уже получил соответствующую ноту.

МИД Эстонии отмечает, что решение об этом было принято в качестве ответа на высылку консула Эстонии из Санкт-Петербурга.

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