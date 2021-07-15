Воронеж, 15 июля, 2021, 16:51 — ИА Регнум. Пожар в здании гостиницы «Шале» произошёл в Воронеже днём 15 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области Пожар

Сообщение о пожаре в здании на проспекте Труда, 127, поступило в 15:19. Загорелось двухэтажное здание гостиницы.

«В связи с прокладыванием рукавной линии для подачи воды перекрыта улица. На месте работают 32 человека и 8 единиц техники», — уточнили в МЧС.

По предварительным данным, пострадавших нет.