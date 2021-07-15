Вашингтон, , 19:00 — REGNUM Госдепартамент США предложит награду ценой вплоть до 10$ млн за информацию, ведущую к идентификации любого, кто был вовлечен в санкционированные иностранным государством кибератаки против критически важной инфраструктуры США. Об этом 15 июля сообщает Associated Press.

Белый дом

В том числе Госдепартамент интересуется атаками с использованием вымогательского ПО. Белый дом уже создал целевую группу для координации усилий по пресечению действий вымогателей.

Более того, администрация президента США Джо Байдена запускает сайт stopransomware.gov, чтобы предложить публичные ресурсы для противостояния угрозе и повысить надежность сетей, сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации.

Отметим, на прошлой неделе в Нью-Йорке открылся первый в США крупный центр по борьбе с киберпреступностью, где под одной крышей объединились государственные учреждения и частные компании.

Как сообщало ИА REGNUM, США обсуждают с партнерами создание коалиции по борьбе против кибератак, чтобы призвать к ответственности страны, укрывающие авторов кибератак. При этом раннее стало известно, что администрация Байдена полна решимости возложить вину за новые кибератаки на Россию.