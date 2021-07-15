Красногорск, 15 июля, 2021, 16:54 — ИА Регнум. Утверждены стандарты качества жилого помещения и комфортности проживания на территории Подмосковья. Об этом 15 июля сообщается на сайте правительства Московской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

При помощи этой меры региональные власти рассчитывают обеспечить реализацию исключительно тех проектов жилой застройки, которые соответствуют новым требованиям комфорта и безопасности.

«Теперь качество новостроек будет определять свод правил, в которых закреплены особенности внешнего облика, планировки, строительства и благоустройства территории. Это очень важный документ, призванный обеспечить строительство только самого современного жилья в регионе», — рассказал министр правительства региона по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.