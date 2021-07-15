Саратов, 15 июля, 2021, 16:53 — ИА Регнум. В Саратовской области для пациентов с коронавирусной инфекцией развернуто 2865 коек, свободны из них 301, заявил 15 июля первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.

Дарья Драй ИА REGNUM Аппараты ИВЛ

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С его слов, на сегодняшний день в ковид-гоститалях медпомощь оказывают 2564 пациентам, из них с подтвержденным коронавирусом 2,2 тыс. человек. Кислородную поддержку получает 771 заболевший, 188 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственная вентиляция легких). На амбулаторном лечении находятся 678 жителей, уточнил спикер.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области по состоянию на 15 июля подтвержден 69 181 случай заражения коронавирусом. Выздоровели с начала наблюдения 64 894 человека, скончались за все время 1522 пациента.

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