Минск, 15 июля, 2021, 16:48 — ИА Регнум. «С 21 июля 2021 года ставка рефинансирования составит 9,25 процента годовых, ставка по кредиту овернайт — 10,25 процента годовых, ставка по депозиту овернайт — 8,25 процента годовых», — сообщил 15 июля Нацбанк Белоруссии.

Shabby-money.ru Инфляция

Госрегулятор отметил, что ускорение годового темпа роста потребительских цен, начавшееся в конце 2020 года, продолжилось во II квартале 2021 года. При этом выросла интенсивность инфляционных процессов.

Нацбанк Белоруссии указал на такие причины роста инфляции в Белоруссии, как рост цен на мировых рынках товаров при проблемах в производстве и логистике. Отмечено также: «Дополнительным фактором, поддерживающим интенсивный рост потребительских цен в Белоруссии, стали повышенные инфляционные ожидания экономических агентов».

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«С учетом всего комплекса внешних и внутренних факторов по итогам июня 2021 года потребительские цены выросли на 9,9 процента в годовом выражении», — констатировал Нацбанк Белоруссии.

С учётом внутренних и внешних факторов, правление белорусского Нацбанка «приняло решение о повышении ставки рефинансирования на 75 базисных пунктов», рассчитывая, что «по итогам III квартала годовая инфляция сохранится вблизи уровня, сложившегося в июне текущего года».

«В дальнейшем интенсивность инфляционных процессов станет замедляться. В декабре 2021 года годовой прирост потребительских цен оценивается вблизи 9 процентов. Инфляция в годовом выражении приблизится к уровню 6 процентов к концу 2022 года», — уверены белорусские чиновники.