Москва, , 16:47 — REGNUM После 2014 года все основные политические партии России придерживаются в целом единой повестки. Об этом 15 июля заявил руководитель Центрального аппарата партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев на круглом столе «Выдвижение. Итоги для партийной системы».

«После 2014 года все партии стали государственническими, все партии стали патриотическими, все отстаивают национальные интересы. Но в чём же разница между партиями, если все одинаково понимают внешней политики, внутренней? Разница в том, как реагировать на текущую политику», — заявил Гусев.

«На мой глубокий взгляд, повестка современной России такова: мы находимся в очень сложной внешнеэкономической и внутриэкономической ситуации. Мы находимся под большим давлением наших иностранных партнёров, и в этой ситуации людям жить и выживать в одиночку тяжело. Все рассчитывают на помощь государства», — продолжил он.

По его словам, «Единая Россия» на этом фоне активно занялась добровольчеством, ЛДПР делает ставку на популизм, КПРФ находятся в глубокой оппозиции к действующей власти и пытаются быть яркими критиками любых действий властей.

«Лишь партия «Справедливая Россия — За правду» пытается реально ответить на те запросы», — полагает он.