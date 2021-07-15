Москва, 15 июля, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Нежелание многих граждан РФ обзаводиться статусом самозанятого основано на их недоверии к власти и ее структурам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июля заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии роста», предприниматель Сергей Демин. Так он прокомментировал новость о том, что более 60% жителей РФ уже размышляли о том, чтобы стать самозанятыми.

Nalog-briz.ru Самозанятый

«Число самозанятых жителей РФ стало пропорционально увеличиваться после волны сокращений на предприятиях, которую всколыхнула пандемия, — сказал Демин. — В тоже время я считаю, что такая тенденция говорит о наличии большого числа инициативных граждан, которые не готовы сидеть сложа руки и ждать лишь помощи от государства. Само понимание налогового режима сформировалось со временем, так как введен он был еще в начале 2019 года в пилотных регионах. Самозанятый, как и любой другой предприниматель, ищет свою рыночную нишу. Сегодня все чаще крупные компании обращаются за услугами к таким гражданам. Помогают маркетплейсы и специальные сервисы. Разумеется, взаиморасчеты с самозанятым контрагентом вести удобно и просто. Для самих микропредпринимателей регистрация в налоговой среде стала входным билетом во взаимоотношения с заказчиками — юрлицами, а это возможность получать крупные и стабильные заказы».

Однако, как подчеркнул Демин, все еще большая доля граждан РФ, около 34%, сомневается в фундаментальности данного режима.

«Опасения основаны на сложившемся недоверии к власти и ее структурам. Конечно, если вдруг будет принято решение о повышении налоговых ставок или введении иных обременений для самозанятых, то мы увидим сокращение числа людей в таком статусе. Куда они уйдут? Снова в «тень». А вот надолго ли они смогут там задержаться — вопрос открытый», — сказал Демин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве с начала 2021 года число самозанятых увеличилось на 172 тысячи человек.