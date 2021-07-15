Санкт-Петербург, 15 июля, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу днем 15 июля выпустило штормовое предупреждение. По данным метеорологов, на которые ссылаются спасатели, в ближайшие три часа в Северной столице местами ожидаются ливневые дожди и грозы.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане под дождем (фото лета 2020 года)

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«При грозах кратковременное усиление ветра до 15 м/с», — добавили в ГУ МЧС.

Добавим, что в Петербурге по-прежнему держится аномально жаркая погода. По состоянию на 16:30 мск температура воздуха составляет +33,9 градуса.