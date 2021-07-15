Москва, 15 июля, 2021, 16:43 — ИА Регнум. В России стало меньше «белых» гостиниц и больше нелегальных. Об этом 15 июля корреспонденту ИА REGNUM заявил гендиректор отеля, член «Партии роста» Виталий Самойлик. Так он прокомментировал данные о 55-процентном падении прибыли российского гостиничного бизнеса и индустрии досуга.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Турецкий отель

«Гостиничный бизнес неоднороден по географии и уровню сервиса. Есть регионы, где закрылась каждая вторая гостиница, а есть где их количество увеличилось. В среднем в результате пандемии «белых», официально работающих гостиниц стало меньше, а нелегальных, размещаемых в жилых помещениях (квартирах и домах) стало больше», — сказал Самойлик.

В свою очередь, владелец другого отеля, член «Партии роста» Алексей Ергалиев заявил, что в РФ гостиничный бизнес оказался в неоднозначном положении.

«Внутренний туризм пошёл в гору! Но это касается курортных и туристических зон. Большая часть отелей вне данных зон работает на бизнес и небольшой процент туристов. Пока о потерях точно говорить рано, конец года покажет. Но с учётом постоянного введения новых требований со стороны государства о большом росте говорить нет смысла», — сказал Ергалиев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Сочи не фиксируют массового отказа туристов от отдыха.