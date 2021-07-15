Киев, , 16:50 — REGNUM Уволенный с должности министра внутренних дел Украины Арсен Аваков является лучшей кандидатурой на должность мэра Харькова.

Арсен Аваков Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом на брифинге 15 июля заявил глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению Корниенко, если Аваков пойдет на выборы мэра Харькова и выиграет их, это будет «окончательная точка в вопросе «Харьков — русский город».

«В городе будет украинская патриотическая власть… человек, который точно за 10 лет не дал оснований сомневаться в своей патриотичности… да и хозяйственные качества у Авакова тоже есть», — отметил соратник Зеленского.

Вместе с тем Корниенко не уточнил, означает ли это, что «Слуга народа» официально выдвинет экс-главу МВД на выборы мэра Харькова.

ИА REGNUM напоминает, что досрочные выборы мэра Харькова были объявлены после смерти предыдущего городского главы Геннадия Кернеса. Предполагается, что выборы пройдут в октябре нынешнего года. Арсен Аваков с 2005 по 2010 гг., при президентстве Виктора Ющенко, возглавлял Харьковскую облгосадминистрацию.