Киев, 15 июля, 2021, 16:50 — ИА Регнум. Уволенный с должности министра внутренних дел Украины Арсен Аваков является лучшей кандидатурой на должность мэра Харькова.

Иван Шилов ИА REGNUM Арсен Аваков

Об этом на брифинге 15 июля заявил глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению Корниенко, если Аваков пойдет на выборы мэра Харькова и выиграет их, это будет «окончательная точка в вопросе «Харьков — русский город».

«В городе будет украинская патриотическая власть… человек, который точно за 10 лет не дал оснований сомневаться в своей патриотичности… да и хозяйственные качества у Авакова тоже есть», — отметил соратник Зеленского.

Вместе с тем Корниенко не уточнил, означает ли это, что «Слуга народа» официально выдвинет экс-главу МВД на выборы мэра Харькова.

ИА REGNUM напоминает, что досрочные выборы мэра Харькова были объявлены после смерти предыдущего городского главы Геннадия Кернеса. Предполагается, что выборы пройдут в октябре нынешнего года. Арсен Аваков с 2005 по 2010 гг., при президентстве Виктора Ющенко, возглавлял Харьковскую облгосадминистрацию.