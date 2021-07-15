Чебоксары, 15 июля, 2021, 16:39 — ИА Регнум. В Чувашии более половины средств федерального гранта, полученного за эффективную работу правительства, потратят на возмещение части затрат аграриям за покупку техники. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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За эффективную деятельность правительства по итогам 2020 года Чувашия 455,8 млн рублей в виде федерального гранта. Из них 250 млн рублей будет передано республиканского минсельхозу.

«На возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства», — говорится в документе.

Глава Чувашии Олег Николаев, комментируя данное решение, пояснил, что «приобретение техники хозяйствами идёт с нарастающим темпом», предусмотренные на 2021 года средства «уже израсходованы».

По данным минсельхоза Чувашии, аграриям компенсировали до 40% затрат на приобретаемую сельскохозяйственную технику. На 2021 год было заложено 428 млн рублей, в результате количество приобретённой техники увеличено в 1,4 раза, в том числе тракторов — в два раза: всего за полугодие закуплено 559 единиц техники, включая 158 тракторов.