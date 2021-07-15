Москва, , 16:38 — REGNUM Несмотря на сокращение числа партий в России, конкуренция между ними лишь обостряется. Об этом 15 июля заявил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин на круглом столе «Выдвижение. Итоги для партийной системы».

«Ещё пять лет назад, в 2016 году, этих партий, которые могли участвовать в выборах, было в два раза больше. Это было 70 зарегистрированных в Минюсте партий, и из них, собственно, в в выборах принимали участие те же 14 партий», — заявил Данилин.

В итоге сокращение числа партий, однако, не говорит о сокращении конкуренции, указал он.

«Наоборот. Чем меньше становится партий сейчас — учитывая наличие возможности создавать партии, — тем выше становится конкуренция между существующими партиями», — отметил политолог.

При этом хотя и за лидерство конкуренции нет — оно остаётся за «Единой Россией», — за место второй партии идёт ожесточённая борьба.

«Это однозначно. За место пятой партии, которые, возможно, пройдут в Госдуму, идёт громадная конкуренция. За думскую квоту и за преодоление 3% барьера идёт жесточайшая конкуренция», — подчеркнул Данилин.