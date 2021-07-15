Москва, 15 июля, 2021, 16:36 — ИА Регнум. Решение Суда справедливости ЕС по доступу к мощностям газопровода OPAL — это «создание искусственных преград для эффективного использования инвестиций в газотранспортную систему Европы», сообщили 15 июля в компании ООО «Газпром экспорт».

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич, Андрей Игнатенко. 1997. Россия В суде

Комментируя решение европейского суда, согласно которому не разрешён доступ к газопроводу Opal — вопреки просьбе Германии, в компании пояснили: «Суд, к сожалению, сохранил режим ограничения использования его мощностей, который продолжается уже несколько лет».

В компании подчеркнули, что она не является стороной процесса, но пристально следила за ходом разбирательства и разочарована решением суда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Германия подала апелляцию на решение суда первой инстанции (Общий суд) от 2019 года, запретившего доступа «Газпрома» к газопроводу OPAL. Тогда, два года назад, суд встал на сторону Польши.

Добавим, что OPAL — это восточный сухопутный отвод от «Северного потока», идущий из Германии в Чехию.