Саратов, 15 июля, 2021, 16:42 — ИА Регнум. В Саратовской области в текущем году запланировали установить точки доступа к интернету в 58 населенных пунктах, сообщает региональное министерство цифрового развития и связи.

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Всего с 2015 по 2020 годы в рамках федерального проекта «Устранения цифрового неравенства» на территории Саратовской области построено более 3,5 тыс. км волоконно-оптических линий связи и введено в эксплуатацию 227 точек доступа к интернету.

С 2015 года доступ к интернету получили жители 285 населенных пунктов 38 муниципальных районов области. В этом году работы по установке точек доступа уже закончены в 50 населенных пунктах.

ИА REGNUM напоминает, в 2021 году к высокоскоростному интернету в Саратовской области подключат 395 фельдшерско-акушерских пунктов, 288 учреждений образования, 142 объекта органов местного самоуправления, 120 объектов культуры, 25 объектов МЧС.

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