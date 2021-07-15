Архангельск, 15 июля, 2021, 16:34 — ИА Регнум. В Архангельской области за последние сутки COVID-19 был выявлен у 228 человек, 58 из них — жители областного центра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

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По данным ведомства, среди новых заболевших также — 39 северодвинцев, 18 жителей Котласа, 15 жителей Ленского района. Инфекцию выявили также у жителей Новодвинска, Няндомского, Онежского, Пинежского и других районов области.

«В статистику включены четыре завозных случая заболевания: диагноз поставлен жителям Поморья, вернувшимся из Турции, Туниса и Азербайджана», — отметили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области введена обязательная вакцинация от COVID-19 для отдельных групп.