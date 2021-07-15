Сочи, Краснодарский край, 15 июля, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Первый в России пляж, свободный от COVID-19, открылся в Сочи, сообщили 15 июля в пресс-службе администрации города-курорта.

Город Сочи

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Пляж расположен в Хостинском районе и относится к одному из отелей, территория огорожена и оборудована специальными опознавательными знаками

«Мы открыли первый в России пляж с развитий инфраструктурой, свободный от COVID, чтобы его посетители могли быть в полной уверенности за свою безопасность. Это наш пилотный проект, который, мы рассчитываем, получит положительный отклик у туристов и местных жителей», — сказала заместитель главы города Сочи Инна Петухова.

Посетить пляж смогут не только постояльцы отеля, но и все, кто предъявит на входе сертификат о вакцинации, справка о перенесенной коронавирусной инфекции не более шести месяцев назад или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более трех дней назад. Детям в сопровождении взрослых медицинские документы не требуются.

В настоящее время Сочи открыты для посещения 188 пляжных территорий, из них 126 муниципальные. Отметим, что с 1 июля отели принимают гостей только при наличии документов об отсутствии коронавируса — сертификата о вакцинации, отрицательного результата теста либо справки о перенесённом заболевании. С 1 августа в отель можно будет въехать либо при наличии сертификата, либо с отрицательным результатом ПЦР-теста, но в таком случае туристам необходимо привиться от коронавируса в течение трёх дней после заезда.