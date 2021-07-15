Минск, , 16:30 — REGNUM После того, как 14 июля «белорусский режим предпринял новую широкомасштабную атаку на независимые голоса в стране», Евросоюз получил повод расширить санкции в отношении официального Минска. Об этом говорится в опубликованном 15 июля представительством ЕС в Белоруссии заявлении верховного представителя ЕС.

Читайте в новостях: ООН призвала Белоруссию прекратить репрессии против гражданского общества

«Эта новая волна репрессий является еще одним доказательством того, что режим Лукашенко ведет систематическую и хорошо спланированную кампанию, конечная цель которой — заставить замолчать всех оставшихся несогласных и задушить гражданскую деятельность в Белоруссии. Подвергая репрессиям собственное общество, режим Лукашенко еще больше углубил раскол в своих отношениях с белорусским народом», — сказано в заявлении

Евросоюз призвал руководство постсоветской республики придерживаться международных обязательств по соблюдению прав человека и фундаментальных свобод. В документе отмечено: «Мы требуем немедленного освобождения задержанных правозащитников, а также других политических заключенных, число которых постоянно растет и сейчас превышает 550. Режим должен прекратить репрессии и привлечь виновных к ответственности. ЕС продолжит поддерживать международные инициативы по обеспечению подотчетности, в том числе в рамках Совета ООН по правам человека и Международной платформы для Белоруссии по привлечению виновных к ответственности».

На эту тему ранее: Минюст Белоруссии лишил адвокатских лицензий защитников диссидентов

«Эти тяжелые нарушения прав человека и фундаментальных свобод не останутся безнаказанными. ЕС готов рассмотреть дальнейшие ограничительные меры в соответствии со своим поэтапным подходом. ЕС будет и дальше принимать любые необходимые меры, чтобы поддержать народ Белоруссии. Мы и дальше будем стоять на стороне всех правозащитников и независимых голосов и всех людей, притесняемых в Белоруссии», — сказано в публикации ЕС.

Читайте новости сюжета: Санкции США и ЕС в отношении Белоруссии