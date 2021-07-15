Пекин, 15 июля, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Запретный город, расположенный в центре китайской столице Пекине, начал продвигать «безотходные» туры, сообщает агентство Синьхуа.

Алексей Попов ИА Красная Весна Запретный Город. Пекин

Был проведен тренинг для гидов, которые должны поощрять посетителей участвовать в сортировке и переработке мусора во время своих туров. В январе 2020 года музей Запретного города запустил программу «ноль отходов», направленную на достижение цели минимизации количества отходов, которые будут попадать на свалки или сжигаться.

В прошлом году для офисной работы в музее был применен безотходный подход, который призван минимизировать выбросы мусора.