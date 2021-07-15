Ланьчжоу, Китай, 15 июля, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Известный тибетский буддийский монастырь в провинции Ганьсу на северо-западе Китая завершил первую очередь комплексной реконструкции, объявили местные власти, сообщает агентство Синьхуа.

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Это часть более масштабного проекта по сохранению культурного и религиозного буддистского наследия объемом 400 млн юаней ($61,77 млн), направленного на реконструкцию монастыря Лабранг, одного из крупнейших храмов секты Гелуг тибетского буддизма.

По словам Сонама Гья, отвечающего за охрану артефактов монастыря, проект начался в 2012 году и стал первой масштабной реставрацией святыни за более чем 300 лет. Реконструкция была сосредоточена на защите культурных реликвий, модернизации инфраструктуры и строительстве вспомогательных объектов для туризма.

Основная реконструкция 14 буддийских залов в монастыре завершена, продолжаются ремонтные работы над картинами и фресками, сказал Гья. Расположенный в уезде Сяхэ Ганьнань-Тибетского автономного округа провинции, монастырь был построен в 1709 году и с 1982 года является объектом, находящимся под государственной защитой.