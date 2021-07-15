Чебоксары, 15 июля, 2021, 16:23 — ИА Регнум. В Чувашии с начала года выявлено 50 нарушений закона об объектах культурного наследия, в том числе внесено представление в адрес главы минкультуры и возбуждено одно уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Cap.ru Объект культурного наследия в Марпосадском районе «Дом, в котором в 1919 году выступала Н. Крупская»

В ходе проверок вскрыты нарушения как при государственной, так и муниципальной охране объектов культурного наследия. В ведомстве отмечают, что министерством культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии допущены факты «необоснованного затягивания» процедуры разработки, согласования и утверждения зон охраны объектов культурного наследия, недостатки при контроле и привлечении виновных лиц к ответственности, а также в части устранения нарушений.

Прокуратурой в адрес главы минкультуры внесено представление, по результатам которого нарушения устранены, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

В муниципалитетах правоохранители обязывают поставить на кадастровый учёт бесхозяйные объекты культурного наследия. В частности, один — в Ибресинском районе, четыре — в Порецком районе

В Яльчикском районе ушло в суд заявление об обязании отремонтировать «Дом А. А. Буйновского 1887 г.», в Шемуршинском районе после вмешательства прокуратуры проведены работы по поддержанию в надлежащем состоянии «Обелиска герою гражданской войны И. С. Космовскому, погибшему в 1919 году в бою с белогвардейцами».

Всего с начала года прокуратурой Чувашии выявлено 50 нарушений законодательства об объектах культурного наследия, по результатам которых внесено 28 представлений, привлечены к дисциплинарной ответственности 23 должностных лица, возбуждено одно уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году управление Росреестра заявляло, что на кадастровый учёт не поставлены 18 исторически значимых строений, 33 объекта культурного наследия безвозвратно потеряны. В ведомстве отмечали, что часть сгорела, другие были разрушены и снесены, некоторые утрачены после проведения реконструкции. Всего в республике на тот момент насчитывалось 379 объектов культурного наследия. В основном это церкви, купеческие дома, хозяйственные постройки 18−20 веков.