Владимир, 15 июля, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Владимирской области приняли постановление, в котором просят правительство РФ сформулировать рекомендации субъектам по введению коронавирусных ограничений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Заксобрания.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Вопрос о необходимости такого документа возник еще несколько недель назад: уже тогда стало понятно, что без специальных мер с ростом заболеваемости не справиться. А выход Указа губернатора области с «драконовскими», по мнению парламентариев, мерами в отношении малого бизнеса наглядно продемонстрировал актуальность предложения парламентариев», — говорится в сообщении.

14 июня депутаты Законодательного собрания Владимирской области приняли постановление «Об обращении в Правительство Российской Федерации по вопросу выработки рекомендаций субъектам по введению ограничительных мер, связанных со снижением рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19». Постановление уже направлено адресату, а также в регионы с предложением поддержать обращение.

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Депутаты считают, что ныне действующие в области антиковидные меры необходимо пересмотреть — они избыточно жесткие. За день до принятия постановления ЗС вышло обращение к губернатору фракции «Единая Россия» в областном парламенте. В нем ограничения, прописанные в Указе главы региона и вступившие в силу 12 июня, названы «драконовскими».

Речь идет о запрете предприятиям бытового обслуживания и общепита принимать клиентов без QR-кода, подтверждающего наличие прививки или перенесенного в последние шести месяцев коронавируса, либо свежего ПЦР-теста. При этом, указывают члены фракции, в области остается большой дефицит вакцин — в очередях на прививку люди проводят многие часы. В данной ситуации введение категоричных запретов вызывает справедливое возмущение как в бизнес-среде, так и у населения. Для одних они означают финансовый крах и увольнение сотрудников, для других — невозможность воспользоваться даже самыми элементарными услугами, такими как посещение парикмахерской.

«На сегодняшний день власти каждого региона принимают решение о степени ограничений на свое усмотрение. Разумеется, эпидемическая картина везде разная, и унифицировать запреты невозможно. Но какие-то общие рекомендации нужны. И мы просим правительство их выработать. В противном случае есть риск получить то, что мы имеем у нас в области — неэффективные, неисполнимые и неадекватные ситуации меры, вызывающие у людей только раздражение», — прокомментировал вице-спикер Заксобрания Роман Кавинов.