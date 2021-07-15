Азовский район, Ростовская область, 15 июля, 2021, 16:22 — ИА Регнум. В Ростовской области продолжается розыск злоумышленника, ранившего трёх пассажиров автобуса. Одна из жертв преступника скончалась на месте происшествия.

Ryk Neethling Нож

В региональном управлении МВД России уточнили, что вооруженный ножом преступник беспричинно ранил пассажиров рейсового автобуса, следовавшего по автодороге Азов — Круглое. Предположительно, злоумышленник находится в Азове.

Мужчина крупного телосложения был одет в серую рубашку в чёрную полоску, тёмные сланцы, коричневые бриджи.