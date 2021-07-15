Москва, 15 июля, 2021, 16:20 — ИА Регнум. Часть территории московского аэропорта «Шереметьево» 15 июля оказалась затоплена из-за обильных осадков, сообщат РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт «Шереметьево»

Источник ТАСС уточнил, что территория подтоплена из-за дождей, а самолёты стоят в воде.

При этом онлайн-табло воздушной гавани информирует, что часть прибывающих рейсов направлена в другие аэропорты, в том числе соседних городов и стран. Например, рейс из Парижа (Франция) направлен в Хельсинки (Финляндия).

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде районов Москвы может выпасть до 13 мм осадков.