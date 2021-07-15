Варшава, , 16:20 — REGNUM Командующий полицией в польском Радоме, инспектор Вальдемар Воловец и командир 6-й бригады территориальной обороны Мазовецкого воеводства Польши полковник Виталий Бубак 15 июля подписали договор об укреплении сотрудничества между ведомствами. Об этом сообщает Polskie Radio.

«Совместные действия планируется предпринимать, например, для подготовки к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, а также в рамках спасательных операций», — сказал журналистам инспектор Вальдемар Воловец.

Кроме того, сообщается, что полиция и войска территориальной обороны будут оказывать друг другу материально-техническую поддержку по мере необходимости, в частности, оба ведомства смогут использовать военную и полицейскую технику, а также транспортные средства друг друга.