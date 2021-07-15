Онега, Архангельская область, 15 июля, 2021, 16:20 — ИА Регнум. В Онеге на глазах у родителей утонула 10-летняя девочка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Службе 112, трагедия произошла накануне вечером, 14 июля.

В Онеге утонула 10-летняя девочка

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Девочку при купании стало уносить сильным течением. Родители и очевидцы пытались спасти ребенка, но им это не удалось. Тело девочки было поднято со дна спустя три часа.

Место, где всё произошло, не предназначено для купания — это прилегающая территория Онежского филиала Росморпорта. Более того, там установлены запрещающие купание знаки.

Спасатели отмечают, что это уже десятый случай утопления несовершеннолетних в Архангельской области с начала купального сезона.