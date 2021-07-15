Ольга Бузова запустила свой подкаст
Москва, 15 июля, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Певица и телеведущая Ольга Бузова анонсировала свой подкаст под названием «Бузова Шоу». О выходе проекта она сообщила в личном Instagram-аккаунте 15 июля.
Instagram.com/buzova86
Ольга Бузова
Подкаст, по словам телеведущей, является «путешествием в мир логики и сознания мужчин». Бузова планирует задавать «самые неудобные» вопросы об отношениях мужчинам, которые станут гостями проекта.
Добавим, что подкаст будет выходить на Яндекс.Музыке. Первый выпуск проекта уже доступен для прослушивания.