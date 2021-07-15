Симферополь, 15 июля, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Экстренное предупреждение о сильной жаре распространило министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Крым 15 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

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«По информации ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16−20 июля в Крыму ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Спасатели дали рекомендации по поведению в сильную жару: поддерживать дома прохладную температуру воздуха, избегать интенсивной физической нагрузки, на улице стараться находиться в тени, носить светлую воздухопроницаемую одежду и головные уборы, употреблять больше воды, сократить пребывание на открытом воздухе.