Варшава, 15 июля, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Посол Польши в России Кшиштоф Краевский посетил католический монастырь в Усолье-Сибирском. Визит состоялся 15 июля в рамках большой поездки по разным городам Сибири, начавшейся накануне. Об этом сообщает пресс-служба МИД Польши.

Дарья Антонова ИА REGNUM Католическая служба

Отмечается, что по оценке дипломата, в Сибири до сих пор живы польские национальные и католические традиции.

«Поляки, сосланные в Усолье-Сибирское после подавления царским властями Январского восстания в середине XIX века, основали здесь католическое сообщество, которое возглавил Юзеф Калиновский, позже причисленный к лику святых», — сообщил Краевский в рамках посещения местного католического монастыря.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля посол Польши в России Кшиштоф Краевский направился в Сибирь, где в течение нескольких дней в разных городах проведет встречи с представителями польской диаспоры. Вечером того же дня дипломат выступил перед представителями польской общины Сибири в офисе их организации. В течение следующих нескольких дней Кшиштоф Краевский посетит этнических поляков, проживающих в Бурятии и в Читинском районе.