Набережные Челны, Татарстан, 15 июля, 2021, 16:41 — ИА Регнум. В отношении 26-летнего жителя города Набережные Челны возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего»).

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По информации СУ СКР по РТ, 28 июня подозреваемый вместе с супругой и знакомыми во дворе одного из домов в 31 комплеске Набережных Челнов распивал спиртные напитки. Через некоторое время мужчина поднялся в квартиру, где под присмотром тещи находилась его двухмесячная дочь. Услышав плач ребенка, отец попытался забрать его у родственницы. Женщина, видя, что зять нетрезв, не отдавала девочку. После недолгой борьбы мужчина вырвал малышку и пошел с ней на балкон, задев при этом несколько раз головой ребенка дверные косяки. В результате у девочки диагностирован перелом черепа.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге опекуны избили ребенка руками, ногами и твёрдыми предметами за непослушание. Мальчик получил множество ран и ссадин, а также закрытую черепно-мозговую травму, осложнившуюся отеком головного мозга. От полученной травмы ребёнок скончался в ту же ночь.

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