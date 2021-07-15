Бухарест, 15 июля, 2021, 19:03 — ИА Регнум. Вертолет ВВС США был вынужден совершить вынужденную посадку прямо в центре Бухареста. Инцидент произошел 15 июля, сообщают местные СМИ со ссылкой на министерство обороныРумынии.

Tricia123 Вертолет

Самолет совершил посадку на площади Шарля де Голля в Бухаресте.

К счастью обошлось без жертв, но были сбиты столбы линии электропередач и задет фургон на дороге. Также была повреждена одна машина.

Отметим, что пилот вертолета принимал участие в репетиции для выступления в День авиации, который назначен на 20 июля.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Коми совершил вынужденную посадку на автомобильную дорогу легкомоторный самолет, на борту которого находились два человека.