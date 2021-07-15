Варшава, , 16:12 — REGNUM Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау во время заседания Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое проходит 15 июля в Вене, заявил, что главной задачей Варшавы во время её грядущего председательства в организации станет «стремление к разрешению конфликтов в регионе». Об этом сообщает пресс-служба МИД Польши.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«В 2022 году Польша по принципу ротации будет осуществлять председательство в ОБСЕ. В это время мы будем полностью сосредоточены на поддержке любых дипломатических усилий, направленных на мирное разрешение конфликта на Украине и вокруг нее в соответствии с Минскими соглашениями», — заявил во время своего выступления Рау.

Глава МИД Польши также указал на другие конфликты, урегулирование которых будет приоритетом польского председательства в ОБСЕ. Речь идёт о территориальных конфликтах в Грузии и Молдавии.