Брюссель, , 16:09 — REGNUM Европейская комиссия начинает изучать положение ЛГБТ-сообщества в Польше в связи с наличием в этой стране так называемых «зон без ЛГБТ». Об этом сообщается 15 июля на официальном сайте ЕК.

Отмечается, что в случае, если Еврокомиссия установит, что права данной категории лиц в Польше ущемлены, на республику могут быть наложены экономические и политические ограничения в ЕС.

«В Европейском союзе нет места для «зон, свободных от ЛГБТ». На всей территории сообщества все граждане должны быть равны и свободны. Но польские власти, к сожалению, не учитывают этот факт», — говорится в сообщении пресс-службы европейского ведомства.

Напомним, летом 2020 года в ряде регионов Польши появились места, где законодательно запретили пропаганду ценностей ЛГБТ-сообщества, в том числе его символику. В основном к таким местам были отнесены школы и детские развлекательные центры.