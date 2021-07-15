Пекин, 15 июля, 2021, 16:09 — ИА Регнум. Ученые из Китая и Соединенных Штатов создали «гибкие» и «суперпрозрачные» ледяные волокна, предлагая дополнительный материал для изготовления оптических волокон, сообщает агентство Синьхуа.

BigRiz Оптоволокно

Вопреки общепринятому мнению о том, что лед является жестким и хрупким кристаллом, исследователи разработали «очень тонкие» ледяные микроволокна, которые могут изгибаться примерно на 11% и оставаться эластичными, говорится в статье, опубликованной в последнем номере журнала Science.

Микроволокна из монокристаллического льда были выращены при температуре минус 50 градусов по Цельсию, а их диаметр составляет от 10 микрометров до менее 800 нанометров, сказал Тун Лимин из команды Чжэцзянского университета, которая сотрудничает с исследователями из Калифорнийского университета в Беркли.

«Изготовление оптических волокон из льда или воды, которые являются распространенными материалами, может помочь в разработке технологий на основе микро/нанотехнологий в конкретных сценариях применения, таких как использование их в качестве исследовательской платформы для анализа вирусных спектров», — сказал Тонг.

Кроме того, их высокое оптическое качество обеспечивает эффективную передачу света, что делает их альтернативным материалом для оптического волокна, которое обычно изготавливается из стекла, говорят исследователи.