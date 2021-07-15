Ученые разработали оптические волокна из «гибкого льда»
Пекин, 15 июля, 2021, 16:09 — ИА Регнум. Ученые из Китая и Соединенных Штатов создали «гибкие» и «суперпрозрачные» ледяные волокна, предлагая дополнительный материал для изготовления оптических волокон, сообщает агентство Синьхуа.
Вопреки общепринятому мнению о том, что лед является жестким и хрупким кристаллом, исследователи разработали «очень тонкие» ледяные микроволокна, которые могут изгибаться примерно на 11% и оставаться эластичными, говорится в статье, опубликованной в последнем номере журнала Science.
Микроволокна из монокристаллического льда были выращены при температуре минус 50 градусов по Цельсию, а их диаметр составляет от 10 микрометров до менее 800 нанометров, сказал Тун Лимин из команды Чжэцзянского университета, которая сотрудничает с исследователями из Калифорнийского университета в Беркли.
Кроме того, их высокое оптическое качество обеспечивает эффективную передачу света, что делает их альтернативным материалом для оптического волокна, которое обычно изготавливается из стекла, говорят исследователи.