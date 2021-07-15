Волгоград, 15 июля, 2021, 16:13 — ИА Регнум. В Волгоградской области 15 июля выявлено 276 новых носителей коронавируса — на четыре больше, чем зарегистрировано сутками ранее. Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 22 районах региона. Выписаны после лечения 118 пациентов, девять скончались от осложнений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Волгоградской области коронавирус подтверждён у 66 293 жителей. Выздоровели 60 650 человек. Продолжают лечение в стационарах и получают амбулаторную помощь 4 011 пациентов.

Осложнения, вызванные коронавирусом, стали причиной смерти 1632 человек.

За прошедшие сутки защиту от COVID-19 получили 15 716 жителей региона, это новый рекорд прививочной кампании. Всего вакцинацию прошли 532 106 человек.