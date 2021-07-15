Шанхай, Китай, 15 июля, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Шанхай планирует увеличить количество парков в городе до более чем 1000 к 2025 году с более чем 400 нынешних, сообщило муниципальные власти, передает 14 июля агентство Синьхуа.

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Недавно построенные парки будут включать 50 общественных парков и 200 сельских парков. В общей сложности 300 «карманных» парков также будут построены или отремонтированы в городе в период с 2021 по 2025 год, говорится в сообщении. План Тысячи парков является одним из ключевых шагов Шанхая на его пути к превращению в город парков в течение своего 14-й Пятилетки (2021−2025).

«Проект направлен на повышение чувства счастья граждан, усиление мягкой силы Шанхая и содействие интеграции города и парков», — сказал главный инженер Административного бюро по благоустройству и внешнему виду Шанхая Чжу Синьцзюнь.