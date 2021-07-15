Ростов-на-Дону, 15 июля, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Предприятия Ростовской области, занимающиеся производством медицинских масок, за полгода изготовили более 33,6 млн изделий. Вся продукция соответствует всем требованиям, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 15 июля.

Дарья Драй ИА REGNUM Трехслойные маски

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Средства индивидуальной защиты с донских заводов поступают на промышленные предприятия, в медицинские организации, аптечные сети. Продукция востребована и в других российских субъектах.

Наряду с медицинскими масками в Ростовской области сшито более 14,4 млн немедицинских лицевых масок. К работе подключено более 110 швейных предприятий.