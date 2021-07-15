Москва, 15 июля, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Организация «Отряды Путина» записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Ролик доступен на её YouTube-канале.

Флаги России и Украины

«Срочно назначай досрочные выборы. Быстро прекращай эту всю свою деятельность и иди в свой шоу-бизнес», — обратилась к президенту одна из участниц организации. «И почитай статью Путина, ты там всему научишься», — дала совет пенсионерка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 июля 2021 года на сайте Кремля была опубликована статья президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». В ней глава государства отметил, что Украина в значительной степени создавалась за счёт исторической России.