Казань, 15 июля, 2021, 16:11 — ИА Регнум. В Татарии на предстоящие сутки в связи с ухудшением погодных условий объявлено штормовое предупреждение, сообщает 15 июля Гидрометцентр РТ.

Дождь

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Так, днем и вечером 16 июля в республике ожидаются грозы, сильный дождь и град. Возможны кратковременные усиления ветра до 20 м/с, локально шквал до 24 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью составит +11.+16 градусов, в западных районах региона — до +19. Днем воздух прогреется до +26…+31 градуса.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии метеослужбы на текущей недели уже объявляли штормовое предупреждение из-за града и сильного дождя. Погодные катаклизмы прогнозировались на 13 июля.

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