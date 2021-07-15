Рязань, 15 июля, 2021, 16:12 — ИА Регнум. В Рязанской области 15 июля подтверждено 143 новых случая заражения коронавирусом, что на два больше, чем за предыдущие сутки. С начала пандемии COVID-19 выявлен уже у 33 тысяч жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,43%. Общее количество заражений достигло 33 010. Выздоровели 30 953 человека, в том числе 104 пациента выписаны за минувшие сутки.

По данным федерального оперштаба, зарегистрировано ещё четыре летальных исхода, всего в регионе от осложнений скончались 720 пациентов.