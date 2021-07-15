Киев, 15 июля 2021, 16:07 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский напомнил экс-министру МВД страны Арсену Авакову о договорённости уйти в отставку по его просьбе. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, сообщило 15 июля издание «Новое время».
В издании сообщили, что Зеленский напомнил Авакову о договорённости 13 июля 2021 года, после чего тот написал заявление об уходе.
Напомним, ранее заместитель председателя фракции «Слуга народа» в Верховной раде Александр Корниенко заявил, что из Авакова мог бы получиться отличный мэр Харькова.
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