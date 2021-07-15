Бишкек, 15 июля, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Власти Киргизии готовы принять афганских беженцев киргизского происхождения, которые пересекли афганско-таджикусую границу, спасаясь от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщили 15 июля в пресс-службе МИД Киргизии.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженец

Отмечается, что киргизский МИД направил ноту в министерство иностранных дел Таджикистана с просьбой помочь в беспрепятственном перемещении афганских киргизсков до пропускных пунктов на киргизско-таджиской границе.

Кроме того, эту просьбу передал заместитель главы МИД Киргизии Н. Ниязалиев в рамках саммита ШОС в Душанбе. Бишкек продолжает работу с правительство Таджикистана по вопросу дальнейшей эвакуации этнических киргизов, сообщили в министерстве.

Ранее в пограничных войсках Таджикистана сообщили, что 13−14 июля афганско-таджикскую границу пересекли 347 гражданских лиц киргизского происхождения, в том числе 91 мужчина, 77 женщин и 117 детей.