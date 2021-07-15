Москва, 15 июля, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Центральный банк РФ готовит экономику страны к ужесточению денежно-кредитной политики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал бюллетень департамента исследований и прогнозирования Банка России, согласно которому пиковое значение годовой инфляции еще не достигнуто.

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«Сейчас инфляция движется по инерции и, возможно, где-то даже имеет основной причиной негласные договорённости поставщиков, сужение предложения вследствие международных санкций, монополизации отдельных отраслей экономики, — сказал Ковригин. — Дальнейшее развитие инфляции будет зависеть прежде всего от развития производства, динамики совокупного объёма предложения и ситуации с пандемией. Тем не менее пик всё равно уже может быть пройден в этом году».

Но, как подчеркнул Ковригин, следует обратить внимание и на еще одну деталь.

«Очень возможно, что такими документами ЦБ готовит экономику к дальнейшему повышению ключевой ставки. Этот бюллетень — прекрасное обоснование необходимости ужесточения денежно-кредитной политики. Центральному банку, тем не менее, надо помнить и о замедлении развития производства при реализации такой политики», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ковригин объяснил, когда РФ, по его мнению, прошла пик годовой инфляции.