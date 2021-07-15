Пекин, , 15:53 — REGNUM Главная прокуратура Китая опубликовала документ о рассмотрении судебных разбирательств в общественных интересах, повышающий штрафы для нарушителей, сообщает 15 июля агентство Синьхуа.

Штрафы

В документе, выпущенном Верховной народной прокуратурой КНР, в случаях преднамеренного загрязнения и разрушения окружающей среды, повлекшего серьезные последствия, требования о компенсации могут включать штрафные убытки.

Органы прокуратуры также могут требовать возмещения штрафных убытков в отношении нарушителей безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств, говорится в документе. Ожидается, что новые правила усилят сдерживание действий нарушителей.