Самара, 15 июля, 2021, 16:00 — ИА Регнум. За сутки 263 случая заражения коронавирусом выявлено в Самарской области. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выявили 70 984 случая заражения этой инфекцией. При этом по области скончались 2449 пациентов с COVID-19, в том числе сметь 17 пациентов была констатирована в минувшие 24 часа.

Отмечается, что в области справились с инфекцией 67 102 человека, при этом 175 человек победили вирус в минувшие 24 часа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 14 июля в регионе за сутки выявили 240 случаев заражения коронавирусом.