Москва, 15 июля, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Весной 2021 года инфляцию в РФ усилило множество факторов, в том числе девальвации валют развивающихся и развитых стран. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

QuoteInspector Рост цен

«Обычно ко второй половине лета — осени инфляционные показатели уменьшаются, этому способствует поступление нового урожая на рынок, а овощи и фрукты в расчёте показателей динамики цен имеют весомое значение. Поэтому на данный момент вполне возможно, что пик инфляции уже пройден ранней весной. Стечение множества факторов заметно усилило тогда инфляционные процессы. Среди них основными являются общемировая тенденция девальвации валют развивающихся и развитых стран, эффект отложенного спроса, общее ускоренное восстановление деловой активности после пандемийных запретов, что привело к повышению совокупного спроса на товары», — сказал Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что пиковые значения инфляции в России будут пройдены к концу августа 2021 года.